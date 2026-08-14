Expertos, necesarios en tema de redes sociales

En el contexto de la iniciativa presentada a nivel nacional para regular el uso de redes sociales y celulares entre menores de edad en México, la diputada local por Movimiento Ciudadano, Andrea Negrón, expuso que se debe privilegiar la regulación por encima de la prohibición o censura, y llamó a que el debate sea abierto, incluyente y basado en evidencia científica y pedagógica.

En entrevista, la legisladora consideró que, si bien la protección de las infancias es un tema de suma importancia que debe estar en la agenda pública, cualquier medida restrictiva debe ser analizada con profundidad para no vulnerar derechos fundamentales.

“Creo que la protección hacia las infancias es sumamente importante, es un tema que debemos estar poniendo sobre la mesa. Sin embargo, creo que esto es un debate que se debe aperturar al diálogo, a la escucha de especialistas, de padres de familias, de psicólogos”, expresó.

Regulación o prohibición

Negrón enfatizó que, desde su bancada, siempre han sido conscientes de que es mejor regular que prohibir. “Antes de censurar ciertos derechos, es importante ver hasta dónde se deben acotar estas restricciones. En Movimiento Ciudadano siempre hemos sido conscientes que es mejor regular a prohibir o censurar, que este sería el caso”, puntualizó.

La diputada hizo un llamado a que los foros anunciados —entre ellos, uno que se llevará a cabo en Chiapas— sean verdaderos espacios de escucha, más que de mero diálogo, para recabar información, experiencias y datos que permitan construir una iniciativa sólida.

“Es realmente que se lleven a cabo y sean foros con la apertura de escucha, más que del diálogo de escucha, para que derivado de esto se puedan tomar todo lo que en estos espacios se recabe de información, de experiencia, de datos, para poder construir una iniciativa que sea lo menos restrictiva posible”, detalló.

En cuanto a la aplicación de esta posible regulación en una entidad con alta dispersión geográfica y diversidad cultural como Chiapas, la legisladora reconoció que el tema es complejo y requiere escuchar a actores clave. “Sería interesante escuchar a los especialistas en el tema, también a los maestros, a los pedagogos, de cómo se aplicarían este tipo de medidas”, señaló.

Finalmente, la diputada confió en que los foros permitan que sean los expertos quienes guíen el rumbo de la iniciativa.