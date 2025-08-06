Expiden Constancias de No Antecedentes Penales

Con el objetivo de brindar servicios accesibles y eficaces a la población, el Poder Judicial del Estado de Chiapas (PJE) pone a disposición de la ciudadanía el servicio de expedición de Constancias de No Antecedentes Penales, un documento que puede ser un requisito para diversos trámites laborales, administrativos, entre otros.

El servicio de expedición de esta constancia se ofrece de forma presencial únicamente en los módulos oficiales distribuidos en distintos distritos judiciales del estado, donde diariamente se atiende a decenas de chiapanecas y chiapanecos.

Los requisitos que se deben entregar para tramitar la Constancia de No Antecedentes Penales son: el original del recibo del pago de derechos o certificado de depósito por concepto de su constancia y copias simples de la Clave Única de Registro de Población (CURP), credencial de elector o pasaporte y acta de nacimiento.

Trámite por tercera persona

Aunque el trámite es presencial, puede ser solicitado por una tercera persona en representación de la o el interesado, siempre y cuando se adjunte una carta poder, copia de identificación oficial y una fotografía tamaño infantil de quien requiere la constancia.

Una vez emitida, se puede realizar la verificación en línea a través del portal web del Poder Judicial del Estado de Chiapas, ingresando la clave, el nombre completo de la persona solicitante y el folio de pago.

Es importante señalar que, en caso de homonimia o presentarse antecedentes, el expediente se remite a la Dirección de Asuntos Jurídicos para realizar la investigación correspondiente y determinar si es procedente expedir la constancia.

Actualmente, los módulos de atención se encuentran en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Tonalá, Comitán, Palenque y Pichucalco, con un horario de atención de lunes a jueves 8:00 a 16:00 horas y viernes de 8:00 a 13:00 horas.

Para cualquier duda o información adicional, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono (961) 617 8700, extensiones 8131 y 8180.