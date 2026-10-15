Explican los alcances del Amparo Administrativo

La Barra Chiapaneca de Abogados participó en la conferencia “Justicia Administrativa bajo la lupa del Amparo Indirecto”, impartido por el juez federal, Eduardo Garibay Alarcón.

En la ponencia se abordaron temas contenciosos y de responsabilidad administrativa.

Garibay Alarcón, juez Sexto del Distrito de Amparos y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, dijo que es importante analizar el alcance del Amparo Indirecto para identificar los límites de la actuación jurisdiccional y los derechos de las personas.

Beneficios

El juez afirmó que el abordaje de estos temas permiten capacitar a las y los actores litigantes de Chiapas a la luz de las normas institucionales.

Detalló que existe un marcado retraso entre algunos sectores que son “vulnerados” por el desconocimiento de sus derechos.

Recordó que en Latinoamérica existe una demora en la divulgación del conocimiento jurisdiccional entre representantes legales de hasta 10 años, por lo que este tipo de conferencias son útiles para la ciudadanía, como para las instituciones.

Por su parte, el presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, Gabriel Soberano, agradeció la invitación al Poder Judicial y al Tribunal Administrativo, señalando que la capacitación permanente es parte del compromiso de los agremiados.