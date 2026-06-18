Explican presencia de rayos en Chiapas

Recientemente, acompañando a las lluvias en Chiapas se ha advertido la presencia de tormentas eléctricas, un fenómeno que podría resultar atípico por la frecuencia e intensidad. Sin embargo, la doctora en Física, Karen Caballero, explicó en realidad son fenómenos ordinarios, derivados de la presencia de nubosidad.

Detalló que este tipo de explicaciones las tiene detalladas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al señalar que se trata de un fenómeno de movilidad y carga de partículas, que su frecuencia la explica la concentración de nubes.

Aunque dijo también se puede observar mediante antenas que habitualmente estudian el clima espacial y el sol. Con estas antenas es posible, observar las lluvias y los rayos pero, no estudiarlos.

Pero en general confirmó la postura institucional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que señala este fenómeno ocurre cuando dentro de las nubes, las corrientes de aire hacen chocar gotas de agua y granizo, generando una separación de cargas en las partículas

Versión Conagua

La presencia extraordinaria de rayos o su principio de fenómeno, se originan a partir de nubes de gran desarrollo vertical conocidos entre como: cumulonimbus. Si se observan muchas nubes o nubes largas, se tendrán rayos. Actualmente los flujos de tormenta han acumulado nubosidad.

Los cristales más ligeros se cargan en positivo y suben, mientras que el hielo y el granizo pesado se cargan negativamente y se colocan en las zonas bajas de las nubes.

Posteriormente, la base de la nube que ya estaría cargada de energía negativa, atrae cargas positivas de la tierra e incluso de otras nubes.

Incluso en algunos casos, la carga negativa en la parte inferior de la nube empuja los electrones en el suelo, haciendo que la superficie terrestre y los objetos adquieran carga positiva.

Esta interacción eventualmente genera que el propio aire se convierta en un conductor, generando que se encuentren las dos cargas, provocando en el acto el chispazo que conocemos como rayo.

Por otro lado, el relámpago es el destello de luz, mientras que el trueno es el sonido percibido por el fenómeno.