Expo Ámbar deja derrama de 12 mdp

La XXIX Expo Ámbar de Chiapas, realizada en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México (CDMX), dejó una derrama económica superior a los 12 millones de pesos (mdp), informó Marisol Urbina Matus, directora general del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas.

La funcionaria calificó el evento como “excelente” y destacó la alta afluencia de visitantes que se mantuvo durante los seis días de exposición.

Indicó que los artesanos del sector ambarero regresaron a sus comunidades satisfechos por el volumen de ventas alcanzado.

Municipios artesanos

La actual edición contó con la instalación de 84 stands, así como la acreditación de 200 artesanos provenientes de municipios como Simojovel, Huitiupán, Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, lo que refleja la diversidad de la producción artesanal del estado.

Pese a que en México la adquisición de este tipo de piezas de alto valor suele ser complicada, Urbina Matus subrayó que, a diferencia de otras ocasiones, los asistentes valoraron cada pieza de ámbar chiapaneco reconociendo el trabajo que va desde la extracción en mina hasta el tallado final.

“Sí se le dio el valor que tiene esta gema tan maravillosa que nace de la tierra chiapaneca”, afirmó.

Como parte de los próximos eventos del instituto, la directora adelantó que en los próximos días se dará a conocer la convocatoria del Concurso Fray Bartolomé de Las Casas, el más importante de la dependencia, así como el Foro Maya, con participación de Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Campeche.

Finalmente, invitó al público a visitar el Museo de las Artesanías, donde se exhiben y venden las piezas participantes en el Concurso Estatal del Ámbar 2026.