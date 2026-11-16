ExpoCiencias Nacional 2027 se realizará en Chiapas

Con un mensaje de identidad, orgullo y hospitalidad, el director general de la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas (Aditech), Hugo Armando Aguilar Aguilar, celebró la designación oficial de Chiapas como sede de ExpoCiencias Nacional 2027, durante la ceremonia de clausura de este encuentro, realizado del 11 al 14 de noviembre en Monterrey, Nuevo León.

Agradecimiento

Ante estudiantes, docentes, investigadores y representantes de las delegaciones participantes de todo el país, el titular de la Aditech agradeció al comité organizador por confiar en Chiapas para recibir la próxima edición de este importante encuentro que promueve el talento, la creatividad y las vocaciones científicas de niñas, niños y jóvenes.

Durante su intervención, destacó el significado de estas experiencias en la vida de las nuevas generaciones y reflexionó sobre la importancia de convertir cada vivencia en aprendizaje a través de la reflexión.

“Hay cosas que nuestra mente jamás olvida. Una vivencia tiene que transitar a la experiencia, y para que esto suceda necesitamos un proceso de reflexión. Por eso, el día de hoy, a todos y todas jamás se les va a olvidar esta tarde”, expresó.

Al compartir el orgullo de representar a Chiapas, evocó la riqueza poética y cultural de la entidad, recordando los versos del poeta Enoch Cancino Casahonda, “Chiapas es en el cosmos lo que una flor al viento”, una expresión que, -dijo- representa el profundo significado que tiene esta tierra para quienes la habitan.

Aguilar Aguilar transmitió también el mensaje del gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, a quien informó sobre la designación de Chiapas como próxima sede. Señaló que el mandatario expresó su beneplácito y pidió hacer extensiva la invitación a todas y todos los participantes, asegurándoles que serán recibidos con el corazón y los brazos abiertos.

“Chiapas es su casa”, manifestó el funcionario al compartir el mensaje del gobernador, y destacó que la entidad se distingue por su humanismo, su riqueza cultural, sus tradiciones y, sobre todo, por la calidez de su gente.