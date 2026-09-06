Expone ERA eventos de talla mundial en CDMX

Desde Casa Chiapas, en la Ciudad de México, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la presentación del Producer Roaster Forum (PRF) 2027 y la Carrera Panamericana 2026, dos eventos de talla internacional que tendrán como sede a Chiapas y que proyectarán al estado como un destino seguro y atractivo para visitar e invertir.

Durante la presentación, el mandatario explicó que el Producer Roaster Forum, que por primera vez se llevará a cabo en México, los días 18 y 19 de marzo de 2027, reunirá en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a productores, tostadores, compradores, especialistas e investigadores de la industria global del café. Este encuentro permitirá generar espacios de negocios y comercialización, así como fortalecer la conectividad de las cadenas de suministro a nivel local, nacional e internacional.

Ramírez Aguilar resaltó la relevancia del foro para Chiapas, al señalar que la cafeticultura es una de las actividades económicas más importantes del estado, que produce más del 60 por ciento del café que se consume en México. Añadió que se proyecta una derrama de hasta 15 millones de dólares (mdd), lo que representará beneficios para la economía del sector y contribuirá a elevar la cantidad y, sobre todo, los estándares de calidad del café.

Respecto a la Carrera Panamericana, que se llevará a cabo en octubre, el gobernador sostuvo que su realización, por segundo año consecutivo, es resultado de que en Chiapas prevalece la paz y se transita con tranquilidad por las distintas regiones del estado, gracias a la aplicación de la ley, la estrategia de seguridad y la recuperación de la confianza de la población.

Es una oportunidad

El mandatario señaló que la presencia de ambos eventos representa una oportunidad para abonar a la prosperidad de las chiapanecas y los chiapanecos. “Son actividades muy atractivas, pero también son un buen pretexto para visitar y disfrutar de las bellezas naturales y las riquezas culturales e históricas que caracterizan a Chiapas ante el mundo”.

En esta conferencia de prensa, el gobernador estuvo acompañado por el secretario de Turismo, Segundo Guillén Gordillo; el director del Instituto del Café de Chiapas, Jorge Baldemar Utrilla Robles; la directora de Operaciones de Producer & Roaster Forum (PRF), Andrea Melo-León; y el director de la Carrera Panamericana, Carlos Cordero.