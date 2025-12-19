Expone inquietudes a autoridades educativas

El gremio magisterial, adherido a la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), expuso a las autoridades educativas las principales inquietudes del gremio, a fin de que se puedan atender esas demandas.

En ese contexto, se informó que el secretario general de la Sección 40 del SNTE, Oved Balderas Tovilla, se reunió con el Secretario de Educación y directivos de Educación Superior; la intención fue establecer una agenda de trabajo encaminada a atender a Escuelas Normales, Trabajo Social y Enfermería del Estado.

El dirigente sindical detalló al secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, el interés del magisterio para que se publique convocatoria al desempeño docente, además del segundo paquete de incremento de horas y la regularización de los pagos al personal interino.

Otras peticiones

Aprovechó la oportunidad para plantear la necesidad de que también se avance en la recategorización y compactación de horas, todo esto para garantizar certeza laboral, profesionalización docente y mejores condiciones de trabajo.

“Con el respaldo total y el gran liderazgo de nuestro dirigente sindical, continuaremos firmes en la defensa de los derechos laborales y daremos seguimiento puntual a estas demandas”, remarcó el Sindicato.

Como parte del cierre de actividades, el Secretario General de la Sección 40 del SNTE, Balderas Tovilla, a nombre del Comité Ejecutivo Seccional, expresó los deseos para que la paz, la armonía, la felicidad y la dicha reine en los hogares de las compañeras y compañeros.