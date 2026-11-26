El diputado federal con licencia, Guillermo Santiago, confirmó para Cuarto Poder que se reunió con la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlali Hernández, a quien le compartió que “va bien por Tuxtla”

Dijo que el evento se dio en el marco de un encuentro de amistad donde refrendaron su compromiso con el partido guinda y aprovechó para platicar sobre su proyecto y visión para la capital chiapaneca.

Recorriendo la ciudad

Guillermo Santiago dijo que en Tuxtla Gutiérrez ya resuena con fuerza. Recordó que continuará trabajando para llegar a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación.

También mencionó que la cita en la capital del país responde al gran momento político que atraviesa desde que decidió separarse de su cargo federal para entrar de lleno a la contienda por la ciudad tuxtleca.

Afirmó que el impulso en las colonias ha venido acompañado de importantes adhesiones a su equipo político, sumando cada vez a más liderazgos y sectores que confían en su llegada a la alcaldía.

“Soy un morenista de cepa, fundador del movimiento desde sus inicios, es el único aspirante en la capital que ha caminado de la mano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y de la actual presidenta Claudia Sheinbaum”, finalizó.