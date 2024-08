Exponen atrasos en entrega de libros de texto

En el arranque del nuevo ciclo escolar, docentes de la Asamblea Estatal Democrática (AED) denunciaron una serie de carencias que enfrentan las escuelas de las zonas marginadas como la falta de infraestructura y mobiliario.

En este escenario, Armando Falconi Borraz, secretario de la AED de la Sección 40 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lamentó todas estas carencias que están padeciendo.

“Un tema que es reprobable, es que, para este nuevo ciclo escolar, los alumnos aún no hayan recibido los libros de texto gratuitos, es un derecho que les corresponde, pero las autoridades ni eso pueden cumplir”, expresó.

Pero esto no es todo, ya que existen otros factores como la inseguridad y la deserción escolar que afectan en gran medida al estudiantado chiapaneco.

“Tenemos que decir que el plan de la nueva escuela mexicana ha sido un fracaso en este sexenio. Al menos para los educandos de los tres grados de telesecundaria aún no han recibido los mismos, no puede ser que las autoridades no cumplan con este compromiso”, manifestó.

Condiciones precarias

Consideró que “Las autoridades federales y estatales se enfocaron más en las elecciones que en la educación, y prueba de ello, dijo, es que las escuelas están abandonadas, marginadas y no ha habido infraestructura educativa; no hay libros, falta insumos”, manifestó.

“Todo ello, a pesar de que Chiapas sigue siendo el primer lugar en deserción escolar; esto es el reflejo del desinterés que han mostrado las autoridades en la educación, es una realidad que vive la entidad”, señaló.

Armando Falconi especificó que en este sexenio la educación se ha degradado de tal manera, que existe un abandono total, insistió.