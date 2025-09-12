Exponen avances de la Facultad de Humanidades

Cumpliendo con lo establecido en la Legislación Universitaria, la directora de la Facultad de Humanidades, Campus VI, Danae Estrada Soto, presentó el primer Informe de Actividades de la gestión 2024-2028, ante integrantes de la Junta de Gobierno y el rector Oswaldo Chacón Rojas.

En su mensaje dio a conocer que el programa educativo de la licenciatura en Pedagogía, modalidad escolarizada, obtuvo la segunda acreditación; mientras la Licenciatura en Filosofía también logró este reconocimiento por parte de su consejo acreditador.

Acompañada de la comunidad de esta unidad académica, indicó que 27 Profesores de Tiempo Completo (PTC) cuentan con perfil Prodep, lo que posiciona a la Facultad como la que reúne el mayor número de docentes con este reconocimiento en la universidad.

Docentes

Asimismo, 20 docentes pertenecen al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) y 14 al Sistema Estatal de Investigadores (SEI), en tanto cinco docentes de asignatura se han incorporado al SNII y seis al SEI.

Apuntó que con el apoyo del Gobierno del Estado y del municipio de Berriozábal, se logró la apertura de una nueva sede, que inició sus labores en el ciclo agosto-diciembre 2025, contando con 130 estudiantes de la licenciatura en Pedagogía.

Alumnado

Estrada Soto recordó que la población escolar en el ciclo Agosto-diciembre 2025 es de tres mil 403 estudiantes, lo que significa un aumento del ocho por ciento, contribuyendo a convertirse en una de las Facultades con el mayor número de matrícula.

Finalmente, expuso que durante el periodo que se informa 20 estudiantes de esta unidad académica participaron en el Programa de Movilidad Nacional e Internacional, quienes realizaron estancias en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías y la Corporación Universitaria Reformada de Colombia.

Durante su participación, el rector Oswaldo Chacón Rojas expresó que esta Facultad promueve la creatividad, la imaginación, la empatía y la formación de una ciudadanía activa.

Destacó el trabajo en el tema de la revisión curricular que se ha impulsado en esta administración, señalando que la pertinencia de los programas académicos es de la mayor relevancia, dado que impactará de manera positiva en la captación de matrícula.

En el evento estuvieron presentes la presidenta en Turno de la Junta de Gobierno, Daisy Escobar Castillejos; el secretario Permanente, Francisco Guevara Hernández; y los integrantes Vanina Herrera Allard y Alejandro Francisco Herrán Aguirre.