Exponen avances en distintos rubros de la Unach

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) realizó la Primera Sesión del Colegio de Directores, durante la cual se presentaron los proyectos y programas que se encuentran trabajando las diferentes dependencias y unidades académicas a desarrollarse este año.

En este evento se dio a conocer que en el marco del Programa Chiapas Puede, la Unach colaboró alfabetizando a más de dos mil 200 personas y se proyecta una mayor cantidad para los cortes de junio y diciembre de este año.

Además, se presentó la estrategia que en conjunto con la Secretaría de Educación (SE) se busca realizar en este ámbito, para desarrollar de mejor forma el trabajo de los alfabetizadores en los municipios donde la universidad tiene presencia.

De la misma manera, se mostraron los avances de planeación que se han alcanzado para los proyectos como la Feria Internacional del Libro, Semillero Ocelote y de vinculación integral en el municipio de San Andrés Larráinzar.

Continuar siendo la institución líder

En este marco, el rector Oswaldo Chacón Rojas al dirigirse al conjunto directivo, expresó que para la universidad contar con estos espacios de discusión y planeación estratégica es muy importante, ante los retos que en materia de aumento de matrícula y vinculación existen.

Recalcó que para ello trabajar en conjunto es pertinente dado que con el compromiso y entrega de cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria, la Unach continuará siendo la institución líder en el estado.

Destacó que con ello, la universidad cumplirá con el compromiso de ampliación de matrícula, pero también con el desarrollo y oferta de nuevas licenciaturas, sobre todo en materia de Desarrollo Tecnológico, Salud, Medio Ambiente y Humanismo, además de consolidar la calidad educativa de todos sus programas académicos.

Durante la misma jornada y como parte de las actividades académicas de inauguración del semestre enero-junio 2026, en las instalaciones del auditorio Los Constituyentes, se realizó la conferencia magistral “Transformación educativa para la era de la agencia aumentada”, dictada por el director de Programa de Educación del Aspen Institute México, Fernando Valenzuela Migoya.