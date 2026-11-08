Exponen discriminación religiosa en Zinacantán

A través de un video, Domingo Pérez Pérez, habitante de la comunidad de Chubut, en Zinacantán, denunció haber sido encarcelado durante 35 horas por no haber aceptado un cargo religioso que iba en contra de la fe cristiana evangélica que profesa, razón por la que tendrá que abandonar su hogar el próximo 11 de noviembre.

Testimonio

Acompañado de su esposa e hijo, relató que el pasado martes, cerca de las 8 de la mañana, fue privado de su libertad tras negarse a participar en una festividad relacionada con la Santa Cruz.

Al día siguiente, comentó, llegaron tanto el juez como el presidente municipal de Zinacantán, quienes pretendían solucionar el problema. Sin embargo, no se logró un acuerdo y la amenaza de desalojo continúa para el 11 de noviembre.

Pese a que Domingo Pérez intentó levantar una denuncia de manera formal, las autoridades le indicaron que no existía delito que perseguir.

Por ello, en su video solicitó la intervención del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Agregó que por la situación ha tenido que sacar a su hijo de la escuela donde estudiaba, además de caminar con temor en las calles de la comunidad. “Espero su apoyo, me quedan contados los días”, concluyó al agraviado.