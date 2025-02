Exponen falta de maestros en secundaria de SCLC

Maestros y padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica (E.S.T.) número 1 de San Cristóbal de Las Casas, se manifestaron en las puertas de Secretaría de Educación del estado, ubicado en la capital chiapaneca para demandar a los maestros y al personal de apoyo.

Los manifestantes, en su mayoría padres de familia, aseguraron que esta benemérita institución educativa, que está a punto de cumplir su 90 aniversario en abril próximo, tenía una plantilla original de 94 trabajadores. Sin embargo, actualmente solo tiene entre 60 y 65 trabajadores de base e interinos, por lo cual tienen un déficit de 25 empleados para los tres grados que atienden.

La más grande

Destacaron que es la escuela más grande de San Cristóbal, ya que tienen ocho grupos para cada grado escolar, es decir; 24 grupos con 45 alumnos cada uno.

Pagan por docentes

Aseguraron que debido a ese déficit, los padres de familia se han visto en la necesidad de pagar con sus propios recursos, a docentes que impartan clases a los alumnos de las materias en las que aún no hay maestro, entre ellas inglés y educación física.

“Hay madres de familia que expresan ya no poder sostener esta situación, pues se golpea gravemente a sus bolsillos, pues además tuvieron que pagar una inscripción, útiles y uniformes”, dijo Fulgencio Talabera, maestro de la institución.

Ese déficit, destacaron, es debido a que que las vacantes que dejaron maestros y trabajadores jubilados no se han ocupado desde hace varios ciclos escolares.

La falta de maestros y personal no es solo el problema, sino también una infraestructura adecuada.

“Tengo un hijo ahí y tenemos bastante tiempo que no tenemos maestros, que no se cubren las vacantes, también tenemos falta de personal, también infraestructura no está al 100, entonces hemos estado pidiendo maestros”, expuso Mariana Chacón, una de las madres de familia manifestantes.