Exponen hostigamiento contra vendedoras

A través de redes sociales se viralizó la denuncia hecha por una menor de edad relacionada con el hostigamiento que su familia ha padecido por parte de las autoridades municipales de San Cristóbal al momento de vender sus mercancías, esto después de que le confiscaran productos relacionados con el mes patrio a su madre.

Detalló que no les es posible pagar los cien pesos que se cobran para poder vender en los andadores céntricos. “Somos pobres, vendemos 20, 50 pesos al día”, explicó.

En otro video se observa a la madre suplicarles a los trabajadores de servicios públicos municipales que no le quiten su mercancía, argumentando que venía de traer a sus hijos de la escuela.

La situación, que tuvo lugar en el centro de la ciudad, entre las calles 1.º de marzo y General Miguel Utrilla, provocó la desesperación de los menores, a quienes se escucha llorar en el video.