Exponen impacto ambiental de acuacultura

El crecimiento descontrolado de la acuacultura en zonas como Malpaso y Peñitas, causó un impacto en los ecosistemas, afectando la producción de especies a través de esta actividad, por lo que en los últimos años se han implementado algunas medidas para contrarrestar ese efecto.

Miguel Ángel Peralta, profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), recientemente participó en un foro sobre acuacultura sustentable, con el tema de planeación ecosistémica, referente a cómo se pueden hacer actividades productivas sin afectarlo de ningún modo.

Cultivo de tilapia

Se trata de integrar la actividad productiva dentro del ecosistema sin alterarlo. En el caso de la acuacultura se refiere a potenciar la actividad, que hasta hace algunos años, sobre todo el cultivo de tilapia, fue el más importante de todo el país.

Recordó que se producían grandes cantidades en los embalses de Malpaso y Peñitas, llegó a ser muy abundante, pero el crecimiento descontrolado tiene un impacto en el ecosistema, es muy similar al crecimiento de una ciudad por sobrepoblación.

“Justo se refiere a calcular cuántas granjas de acuacultura se pueden instalar en un sitio sin alterarlo o afectarlo. Si bien, es cierto que se trata de una actividad económica importante, incluso relacionada a la seguridad alimentaria, también es verdad que hacerlo sin control afecta los ecosistemas”.