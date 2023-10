Exponen inconformidad por incumplimiento de edil

Habitantes de Nueva Altamira, en el municipio de Acala, Chiapas, se manifestaron a las afueras del Congreso del Estado para exponer que no se han cumplido los acuerdos hechos con el Ayuntamiento, los cuales fueron pactados en el año 2022.

Señalaron que mantienen un bloqueo en la carretera hacia Chiapa de Corzo, derivado de lo que aseguran una irresponsabilidad del presidente municipal de Acala, Rodrigo Trinidad González Franco.

En voz de una de las integrantes del grupo, dijo que “el alcalde demuestra no tener ni el mínimo interés de resolver las demandas de las comunidades que pertenecen a nuestro municipio, en particular a nuestro ejido Nueva Altamira”.

De igual modo, dio a conocer que el pasado martes 17 de octubre se le citó a una reunión en la presidencia municipal, convocada por el delegado de Gobierno, Sergio Alejandro, y un representante del Ayuntamiento, a la cual se presentó una comisión del ejido. Al cuestionarles sobre su capacidad para resolver sus demandas, éstos se limitaron en su contestación al solo responder que no tienen la capacidad y que además se presentaron sin propuesta favorable alguna, pidiéndoles que retiraran el bloqueo de la carretera hacia Chiapa de Corzo.

Omisión del problema

Y agregó: “A más de una semana de actividad política, en la entrada de nuestro ejido no hemos tenido alguna propuesta favorable de parte del alcalde para resolver la minuta firmada el día 28 de febrero de 2022; claramente, demuestra no tener interés y se hace de ‘oídos sordos’ al no escuchar las necesidades que exigen las comunidades, quienes viven bajo la pobreza y la miseria”.

Apuntó que las afectaciones principales son para quienes trabajan en el campo, ya que cada día sus productos son mal pagados, y en cambio las empresas de insumos agrícolas elevan los costos de sus mercancías.

Advirtieron que el día 20 de octubre se presentaron en el lugar elementos del Ejército Mexicano para tratar de realizar el retiro de las barricadas con las que cuentan, advirtiendo que realizarían el correspondiente desalojo.