Exponen presunto caso de vejación laboral en Cobach

Docente del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), plantel 30, de Santo Domingo en Unión Juarez, hace un llamado al gobierno estatal y a la directora del subsistema Viridiana Figueroa García, para evitar que se vulneren sus derechos laborales y se le discrimine por ser mujer.

Acusó al director del plantel Doni Alan Verdugo Aguilar, quien le retiró horas laborales y le cambió asignaturas para beneficiar a una persona allegada a él con menor antigüedad que ella.

Violencia de género

En entrevista, la doctora María Antonia Pérez, quien ha trabajado en el Cobach desde hace 29 años, señaló ser víctima de violencia de género en el ámbito laboral situación que no es nueva de parte del citado funcionario quien considera que por ser mujer puede llegar a convertirse en un “problema”.

Ella ha ido víctima de acoso y discriminación en distinta formas, las cuales, dijo, le causan repercusiones graves en la salud física y emocional, así como en el desempeño laboral y personal.

María Antonia indicó que inicialmente buscó al director para que aclarara la situación que le afectaba, sin embargo, no hubo diálogo ni explicación sino gritos de Doni Alan Verdugo Aguilar quien con prepotencia y altanería le dijo que le hiciera como quisiera pero que nadie la atendería ni daría solución a su petición toda vez que tenía una relación cercana con gobernador de Chiapas. Dijo que políticamente está amparado porque fue presidente municipal de Unión Juárez de 2018 a 2021.

Hizo un llamado a las autoridades centrales del Cobach porque promueven el derecho a la igualdad laboral y la no discriminación, y este es su caso.

La actitud de Doni Alan Verdugo Aguilar, consideró, contrasta con la política de cero corrupción y principios de gobierno humanista que se promueve.

La afectada señala que en fechas pasadas acudió a Tuxtla Gutiérrez para informar a la directora General de la situación, pero no logró el propósito.