Exponen situación de leonas en Terán

Tras las denuncias ciudadanas sobre presunto maltrato animal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una inspección este lunes al hotel Coliseo en Terán, confirmando que las tres leonas africanas alojadas tienen procedencia legal y que su estado general es adecuado para cautiverio, aunque una presenta signos de deterioro propio de su avanzada edad.

Atienden denuncia

El delegado federal de Profepa en Chiapas, Jorge Enrique Zapata Nieto, detalló en entrevista los hallazgos de la inspección realizada esta mañana, producto de una supuesta “desnutrición de uno de los leones y que se encontraban en malas condiciones”.

Por lo que inmediatamente procedieron a dejar los citatorios necesarios para acudir a una inspección, en la cual se verificó la legal procedencia de los ejemplares como parte del protocolo revisando sus chips. Posteriormente, médicos veterinarios evaluaron a los animales.

Leona longeva

“Nos encontramos con tres ejemplares en los cuales son tres hembras de leones africanos y dos de ellas tienen 10 años de edad y la leona mayor tiene 22 años, una hembra en vida libre dura aproximadamente 10 años.

“En cautiverio puede llegar de 20 a 23 años de edad, por lo que en este momento al hacer la verificación del ejemplar nos encontramos que al tener 22 años ya se encuentra en el cierre de su ciclo de vida”, detalló el delegado.

Respecto al estado de esta leona, Zapata Nieto resaltó que “ya le cuesta un poco más de trabajo comer, alimentarse, el tema de caminar ya le cuesta; sin embargo, todavía no pierde estas reacciones que puede realizar un león, como los rugidos”.

La autoridad enfatizó que el hotel cumple con la normativa ambiental para unidades de manejo. No obstante, expresó una postura personal y de la dependencia sobre el cautiverio de fauna exótica.

“Claramente nos gustaría ver que los leones estén en la sabana africana, donde deben de estar y que no se encuentren en un lugar donde no es el lugar nativo de la especie. Sin embargo, hay legislación que lo permite... Le decimos a la ciudadanía que no compren animales exóticos... Si no hay oferta no hay demanda, entonces creo que ahí podemos tener la solución”.

Finalmente, el funcionario federal hizo un llamado contundente a la denuncia a evitar la compra de animales, reiterando la disponibilidad de Profepa para atender reportes ciudadanos.