Exportación de mango debe cumplir con estándares

El mango Ataulfo que se envía del Soconusco y de otras partes del país hacia el extranjero, debe reunir los requisitos de sanidad y calidad que exige el mercado comprador; para eso se debe empezar desde el productor, que debe tener sus huertos con un registro ante las autoridades de agricultura, fiscales y otras.

Por ejemplo, los productores deben realizar un consolidado manejo de la plaga de la mosca de la fruta a nivel de huerto, así como aplicar todas las medidas de control para que la fruta termine su desarrollo y que no esté infestada; si no tienen estas medidas de sanidad no van poder exportar.

Jorge Toledo Arriola, investigador del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) unidad Tapachula, remarcó que es muy importante que el productor aplique todas las medidas de control que conoce o que le han brindado los peritos fitosanitarios, que son los asesores.

Como el mango sale del Soconusco debe estar sujeto a un tratamiento cuarentenario poscosecha, que consiste en sumergir la fruta en agua caliente a 46.2 grados centígrados por 90 minutos, cuando sea de un tamaño estándar de 350 a 500 gramos.

Reconocimiento

Uno de los investigadores que se ha destacado por colaborar en el control de la plaga de la mosca de fruta en el mango Ataulfo, es José Pablo Liedo Fernández de Ecosur, quien recibió un reconocimiento del Ayuntamiento de Tapachula.

Destacaron que sus aportaciones han contribuido ha disminuir significativamente el riesgo de infestación, resultando en un aumento de las exportaciones de esta fruta, cultivo emblemático de la región del Soconusco.

Tras la solicitud de la Asociación Agrícola Local de Fruticultores del Soconusco, el Ayuntamiento aprobó la denominación de la calle en honor al Dr. Liedo Fernández, la cual se encuentra ubicada en el Km. 19.8 de la Carretera Puerto Madero-Predio el Carmen, Cantón Leoncillos,