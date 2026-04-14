Exportación de mango fluye con normalidad

La exportación de mango a Estados Unidos fluye con normalidad según informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Chiapas es uno de los estados del país que más exporta esta fruta, de la especie Ataulfo, dejando un importante impacto económico.

Se prevé que de enero a septiembre, los envíos superen las 350 mil toneladas. Ya que para este año se inscribieron 19 mil 734 huertos de Colima, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa, con una superficie sembrada de más de 102 mil hectáreas.

Valor de exportación

La dependencia dio a conocer que durante 2025, el valor de las exportaciones de mango mexicano hacia Estados Unidos fue de 559 millones 158 mil 876 dólares.

Hasta el 30 de marzo del presente año se han enviado 45 mil 230 toneladas y cancelado 161 lotes por temas de inspección sanitaria, que equivale al 0.82 % de los embarques hacia Estados Unidos.

Personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en conjunto con el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS), inspeccionan los embarques al momento de iniciar el proceso de exportación.

Prevención

El objetivo es detectar alguna alerta sanitaria, por lo cual se detendría el envío de la fruta proveniente de ese huerto. El impedimento de exportación se aplica durante el resto de la temporada, con la intención de proteger el envío de mango.

El Senasica opera la Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta (CNMF) que se encarga de instalar una red de trampeo y muestreo de frutos en las huertas para monitorear y aplicar un manejo integrado de plagas (MIP).

Estrategia

De acuerdo con la condición fitosanitaria de cada región, esta estrategia incluye herramientas de control biológico y la aplicación de la Técnica del Insecto Estéril.