Exportan a Bélgica 20 toneladas de cacao

Productores del Soconusco reanudaron la exportación del cacao orgánico a Europa tras el envío de 20 toneladas de la semilla milenaria a Bélgica, ya que por su calidad en cuanto aroma y sabor, el producto chiapaneco tiene gran demanda en el mercado internacional.

Iván Román Noriero, director del Centro de Agroecología San Francisco de Asís, afirmó que con este embarque, suman 120 toneladas de cacao orgánico enviadas a Bélgica, para abastecer a empresas chocolateras de gran renombre.

Dijo que el cacao Mocaya del Soconusco es conocido por su amplia gama de aromas y sabores frutales y cítricos, que se deben a la forma de cultivo en sistemas agroforestales certificados, por ello, tiene gran demanda en el mercado europeo.

Señaló que estos sistemas, que combinan más de 50 especies nativas maderables y frutales, permiten desarrollar sabores únicos y complejos en la semilla de cacao orgánico que son apreciados por los chocolateros y consumidores europeos.

Producción

“La producción de cacao en el Soconusco se basa en técnicas ancestrales y sostenibles, que han sido preservadas y mejoradas por el Grupo Casfa, lo que ha permitido afianzar la exportación de la semilla orgánica, y ahora enviamos 20 toneladas a Bélgica”, abundó.

Indicó que la exportación de cacao orgánico del Soconusco a Europa no solo es un ejemplo de sostenibilidad, sino que también beneficia la economía familiar de los pequeños productores, quienes son apoyados en la comercialización y la certificación de sus productos.

Puntualizó que trabajan en la creación de una marca colectiva para identificar y diferenciar el cacao del Soconusco de otros genéticamente distintos, esto permitirá a los productores y chocolateros de la región destacarse en el mercado y obtener un mejor precio por su producto.