Exposición “Tanchak” recorrerá municipios

La muestra fotográfica “Tanchak”: Un rescate visual del Carnaval de Huixtán, de los artistas Margarita Martínez y Abraham Gómez, será exhibida en municipios de los Altos de Chiapas. Este fin de semana fue inaugurada en Zinacantán.

La exposición itinerante estará en las Casas de las Culturas de Chamula del 3 al 5 de febrero; en el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali) San Cristóbal, 10 al 12 de febrero; San Juan Cancuc, del 17 al 19 de febrero y Oxchuc del 24 al 26 de febrero, para mostrar la riqueza de las tradiciones y la profundidad de la identidad de los pueblos de los Altos de Chiapas.

Al acto inaugural en el municipio de Zinacantán acudieron autoridades e invitados; la inauguración estuvo a cargo de María de la Flor Gómez Cruz, directora del Celali.

La muestra presenta 22 obras que documentan una práctica cultural a través de un diálogo colaborativo entre la comunidad. La serie es fruto del trabajo conjunto con músicos y danzantes del Barrio Sakji’ y el ejido Adolfo López Mateos.

Margarita Martínez y Abraham Gómez, autores de la obra, dieron a conocer que la colección fotográfica y los datos presentados son parte de los resultados del proyecto de investigación “Documentación lingüística, histórica y etnográfica sobre el tanchak: Discurso y arte verbal entre los danzantes tsotsiles durante el carnaval huixteco.