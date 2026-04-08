Exposición temporal sobre maguey y mezcal

El Museo Botánico es sede de la exposición temporal “Para todo mal mezcal, para todo bien maguey”, que pone en el centro de la escena al maguey y en su expresión más conocida: el mezcal, muestra que ofrece un recorrido de los agaves de Chiapas y Oaxaca.

Guadalupe del Carmen Velasco Pérez, encargada del museo, explicó que la exposición estará disponible durante dos meses de martes a domingo, de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, y que en ella los visitantes encontrarán información taxonómica y científica sobre los magueyes, así como datos sobre sus usos tradicionales.

Actividades

Velasco Pérez señaló que también participan expositores chiapanecos y personas especializadas en el tema, quienes impartirán foros y talleres, Además de que el Museo Botánico posee visitas guiadas para conocer otras exposiciones del lugar.

Durante el primer día de actividades mencionó que se realizaron ponencias a cargo de personas provenientes de Oaxaca dedicadas al trabajo del mezcal, así como la participación de la Asociación del Agave Comiteco de Chiapas.

La encargada mencionó de manera particular la montera de parachico, la cual es obtenida del agave y subrayó que este elemento es un símbolo cultural para el estado de Chiapas.

Explicó que las actividades e instituciones que colaboran y forman parte de esta exposición son apoyadas por la Secretaría de Medio Ambiente (Semahn) a través del Museo Botánico.

Adelantó que el próximo 28 de abril, con motivo del Día Mundial de los Jardines Botánicos, se realizará una feria ambiental de nueve de la mañana a una de la tarde, dirigida a niños y público en general, donde también estará disponible la exposición del maguey.