Expulsan a habitante por vender alcohol

Un habitante de la comunidad de Zacualpa, municipio de San Cristóbal de Las Casas, fue expulsado en las horas recientes por vender alcohol.

Rogelio “N”, fue obligado por usos y costumbres a abandonar la comunidad por vender alcohol en su domicilio, sin la autorización de las autoridades tradicionales.

Explicó que los habitantes de la comunidad denunciaron que el consumo de alcohol provocaba riñas entre la población y acordaron expulsarlo porque no cuenta con el permiso de la autoridad tradicional para vender el producto.

Abandona la comunidad

Por lo que, la noche del lunes abandonó la comunidad para buscar refugio, mencionó Román Hernández.

“Tuvimos una reunión con los habitantes de la localidad, donde se tomó la decisión de que Rogelio debía abandonar la comunidad, lo cual ocurrió la noche del pasado lunes”, dijo el entrevistado.