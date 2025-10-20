Exregidora denuncia invasión de su terreno

La exregidora del ayuntamiento de Chalchihuitán, Gloria Díaz Gómez, denunció que hombres encapuchados “invadieron” su terreno de tres hectáreas y “destruyeron” su cafetal.

A través del Comité de Derechos Humanos de Base Digna Ochoa explicó que “aproximadamente a las 7:30 horas de este 19 de octubre, unos 10 hombres encapuchados destruyeron sus cafetales”.

Acusación

Aseguró que los sujetos “fueron enviados por Lucía Gómez García, quien presume sus contactos con la Fiscalía y la presidencia municipal de Chalchihuitán”.

La exregidora tsotsil por el Partido del Trabajo responsabilizó de los hechos también al presidente del comisariado ejidal de Jolotontic y al juez municipal.

Según el organismo, la agraviada acudió este domingo a la Fiscalía Indígena, con sede en San Cristóbal de Las Casas, para interponer la denuncia formal, pero aseguró que “no quisieron iniciar el registro de los hechos”.

Causa

Manifestó que “el pretexto de la agresión es por un adeudo que mantiene con la agresora”, al tiempo que pidió la intervención de las autoridades estatales para que evitar “más agresiones”.