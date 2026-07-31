Exservidores de salud a proceso; cero tolerancia

Como parte del seguimiento a las detenciones de varios exservidores públicos del área de salud, que están acusados del presunto mal manejo del recurso, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG) confirmó que cuatro de las personas fueron vinculadas a proceso.

Aunque ya se está en esta etapa, se remarcó que "se llegará hasta las últimas consecuencias, como parte de una política pública de cero impunidad".

Toda irregularidad, añadió la institución que dirige Ana Laura Romero Basurto, será investigada con un proceso que permita recabar los elementos de prueba para presentar las denuncias.

Presuntos responsables

Lo ocurrido con los cuatro exservidores públicos vinculados a proceso es "producto del trabajo técnico, jurídico e institucional desarrollado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que integró las investigaciones administrativas correspondientes".

Y refleja, se detalló, que se reunieron los elementos para seguir con la siguiente etapa penal, sin pasar por alto la presunción de inocencia y el debido proceso.

Compromiso

Sin embargo, se advirtió que las investigaciones serán sólidas en cualquier caso, para que no se afecte el marco jurídico y se continúe con la política de cero corrupción.

Estos temas, destacó la secretaría, pasaron de ser un discurso a convertirse en intervenciones concretas y con resultados que solo buscan generar confianza ciudadana.

Se cumplirá, resaltó la institución que dirige Romero Basurto, la máxima del actual gobierno que es cero impunidad y se trabajará de la mano con la Fiscalía General del Estado (FGE), en el tema de las investigaciones.