Extensión de Tapachula será Escuela de Derecho

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, comentó que esta semana el Consejo Universitario aprobará la constitución oficial como Escuela de Derecho, de la Facultad de Derecho extensión Tapachula.

Mencionó que el reciente convenio firmado con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación beneficiará también a la Facultad de Derecho de San Cristóbal de Las Casas, una de las más importantes; asimismo, la extensión de Derecho en Tapachula, que ya cuenta con aproximadamente mil alumnos con muy pocos años de existencia.

Amplían la oferta educativa

Indicó que ya se está diversificando la oferta educativa en dicha sede, están por abrir la licenciatura en criminología, y van por nuevos posgrados para ofrecer mayores oportunidades de profesionalización a los estudiantes.

Fue a partir del 2020, cuando iniciaron funciones las extensiones de la Facultad de Derecho en los municipios de Tapachula y Palenque.

Recientemente, el doctor Bayardo Eduardo Molina Hernández tomó posesión como nuevo director encargado de la Facultad de Derecho, en San Cristóbal de Las Casas, para dar continuidad a los procesos académicos y administrativos.

Democracia

El rector también hizo mención que han propuesto crear una cátedra sobre democracia, desde la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Están trabajando en un prototipo que pueda ser aplicado en todas las universidades del país.

Formación

Se debe generar reformas y transformaciones desde las universidades para vivir la democracia internamente, vincularse más al mundo real.

Manifestó que desde hace algunos años las universidades se han desvinculado del humanismo y los valores como la democracia y han priorizado otras cosas, como formar capital humano para el mercado laboral.