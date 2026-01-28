Extienden convocatoria para la Maestría en IA en Unach

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), a través de la Dirección General de Investigación y Posgrado y la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas, amplía la fecha de la convocatoria para la Maestría en Inteligencia Artificial (IA) Plus Aplicada al Desarrollo Regional, hasta el próximo 3 de febrero.

El posgrado está dirigido a profesionistas que impulsen la transformación científica, tecnológica y social, y no es indispensable que sean expertos en IA, dado que la especialidad está diseñada para formar al estudiante desde las bases, con una visión científica, ética y aplicada a los retos reales de la sociedad.

Perfil de egreso

Quienes cursen la maestría tendrán la habilidad de aplicar la tecnología de la IA al análisis y solución de problemáticas estructurales en sectores de Salud, Educación, Agroindustria y la Energía, desde áreas estratégicas como: Bioingeniería y moderación matemática, entre otras.

Los requisitos para poder cursar la maestría son: acta de examen de licenciatura, presentar una propuesta de proyecto de aplicación de IA en alguna de las áreas estratégicas antes mencionadas y carta de exposición de motivos.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden ingresar a la página, https://mia.maestria.unach.mx/, enviar un correo a la dirección: jorge.ggutierrez@unach.mx o comunicarse al número 961-61-780-00 extensiones 8101 y 8104.