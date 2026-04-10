Extienden convocatoria sobre IA a indígenas

La Rising Voices, una iniciativa de Global Voices, ha extendido su convocatoria dirigida a activistas indígenas, quienes tendrán la oportunidad de participar en un programa híbrido sobre la alfabetización en Inteligencia Artificial (IA) con el propósito de que las comunidades indígenas puedan decidir cómo estas tecnologías entran a sus territorios.

La asociación advierte que los pueblos y comunidades corren mayor riesgo de ser afectadas por los efectos negativos de la IA, como la extracción y apropiación de saberes tradicionales, además del impacto ambiental de estas tecnologías.

Propósito

La convocatoria aclara que el programa no es un taller técnico de programación para usar la IA y crear contenido en lenguas originarias, sino que tiene el propósito de explicar cómo funciona esta herramienta por dentro y si se alinea o no con los valores de las comunidades.

El programa tendrá tres días de sesiones presenciales en San Cristóbal, en donde, señalan, “se trabajará en proceso de narración comunitaria en colaboración con un colectivo local de medios”, esto para compartir los conceptos de la IA con sus comunidades.

Para los participantes que no residan en la ciudad se considerarán subsidios de transporte y alojamiento. Por el momento, la convocatoria estará dirigida a activistas indígenas con base en Chiapas, aunque se replicará para participantes de la Península de Yucatán.

Pese a que la fecha límite era el 5 de abril, la convocatoria se ha extendido hasta el 13 de este mes, dándose los resultados dos días después. Para postularse es necesario entrar a la página web de la asociación.