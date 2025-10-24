Extorsión, principal problema de empresarios

El sector empresarial reconoció la estrategia en materia de Seguridad en el país, aunque a pesar de ello se mantienen altos niveles de violencia. Cuatro de cada diez asaltos a negocios son violentos y se han incrementado en un 83 % los casos de extorsión, afirmó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez.

De rodillas

En conferencia de prensa advirtió que “las extorsiones tienen de rodillas a miles de empresarios” y lamentó que la percepción de inseguridad nuevamente vaya al alza, de acuerdo a la última encuesta del Inegi se establece que 63 % de las personas se sienten inseguras en sus ciudades.

Tras reunirse con empresarios, autoridades estatales y representaciones consulares de Centroamérica, consideró que la frontera sur tiene todas las condiciones para generar su desarrollo económico, por lo que planeó que “el gobierno, los empresarios y los representantes de los trabajadores, se sienten en una mesa para trabajar en la planeación estratégica a 50 años y no por periodos de gobierno municipal o estatal.

“Cuantas ciudades como Tapachula quisieran tener frontera, mar, aeropuerto internacional”, precisó al considerar que no solo se debe de ver lo que se comercializa con Estados Unidos sino también hacia Centro y Sudamérica.

Condiciones

Sin embargo, consideró que para que el país sea atractivo para las inversiones nacionales y extranjeras, se requieren tres condiciones: “seguridad, certeza jurídica y energía eléctrica. Sin seguridad no hay desarrollo económico; la certeza jurídica da confianza al empresario que responde con inversión, generando empleos y diversificándose para participar en las cadenas globales y la energía es fundamental, porque es alarmante que hoy nuestra capacidad como país está limitada”.

Crisis de seguridad

El dirigente nacional de la Coparmex, que estuvo acompañado por la presidenta del organismo en la Costa de Chiapas, Martha Moisés Ceja; y de la Federación Sur, Alejandro Sánchez Díaz; reconoció que esta entidad sea una de las que tienen una estrategia para brindar seguridad.

Aclaró que la crisis de inseguridad se tiene que atender, contener, disminuir e investigar y que “todos estamos obligados a trabajar como país para reducir los índices de inseguridad”.

Asimismo advirtió: “lo que está en juego en el país es que sea atractivo para las inversiones y cuidar el mercado interno, que es 13 veces mayor que la inversión extranjera, con más de cinco millones de Mipymes y a todos ellos, hay que darles seguridad, certeza jurídica y energía eléctrica” puntualizó Sierra Álvarez.