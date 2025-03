Extrabajadora de CFE acusa dilación de la justicia

Yuliana Janeth Jiménez Rodríguez, ex trabajadora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), acusó de dilación de la justicia luego de haber sido despedida injustamente por la paraestatal.

Detalló que sufría acoso de parte de su jefe, Fernando Eduardo Meyer Samayoa, quien la invitaba a salir constantemente y que al negarse a acceder a sus proposiciones, este la acusó de supuestos “actos indebidos” en el centro laboral, por lo que fue despedida.

Acusación

Señaló que en 2021 ingresó a trabajar en la central hidroeléctrica La Angostura y que desde ese momento Meyer Samayoa la empezó a acosar, y en julio de 2022, la señaló de sostener una relación con uno de sus compañeros.

“Alegaba que se había difundido un video íntimo entre el señor Fernando y mío y que se compartió en toda la central hidroeléctrica”, expuso.

Por lo anterior, el sindicato la mandó a llamar y fue cuando se dio cuenta de las acusaciones en su contra, por lo que le pidió al denunciante las pruebas y videos de lo que él mencionaba, los cuales nunca presentó, ni él ni sus supuestos testigos.

Yuliana señaló que interpuso una denuncia ante la Fiscalía Metropolitana en apegó a la Ley Olimpia, la cual realizó una investigación con el expediente RA191-101-02-2022, donde ya había una sentencia que mencionaba abstenerse de las investigaciones por falta de elementos, el cual se ha hecho hasta ahora caso omiso.

“Ya estaba esta sentencia y así no me dejaron trabajar, era señalada en el centro de trabajo como una persona denigrante, me provocaron problemas familiares con el papá de mis hijos y toda la sociedad”, sostuvo.

Tráfico de influencia

Agregó que tras esa resolución debería haber sido ser reinstalada en su puesto laboral, sin embargo, no ha sido así, por lo que se presume habría trafico de influencias, por parte de Meyer Samayoa ante el Sindicato de trabjadores de la CFE.

“No he tenido respuestas, todo se me ha negado, si yo no puedo regresar a trabajar, está bien, pero que se me repare el daño a mí y al señor Orellana, además de una disculpa pública de parte de este señor y de CFE”, dijo para finalizar.