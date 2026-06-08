Extracción de ámbar, cada vez es más difícil

La extracción de ámbar en Chiapas enfrenta crecientes dificultades. Las y los artesanos han manifestado su inconformidad ante lo complicado que resulta obtener esta materia prima de las minas, aseguró Marisol Urbina Matus, directora general del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas.

La funcionaria señaló que se ha trabajado de manera coordinada con el gobierno municipal de Simojovel para buscar herramientas útiles que de alguna manera brinde apoyo necesario a quienes realizan esta labor.

La complejidad del proceso radica en las condiciones de las minas, explicó que los artesanos deben avanzar casi a ras de suelo, y al ingresar varios metros dentro de la mina el oxigeno comienza a hacer falta, por lo que requiere que personas especialmente capacitadas ingresen para extraer el ámbar.

Explotación ilegal

En cuanto a la presencia de extranjeros explotando de forma ilegal las minas, la directora indicó que el Gobierno del Estado, en conjunto con la Secretaría de Economía (SE), ha emprendido acciones para combatir estas prácticas.

Una de las acciones para frenar la extracción del ámbar por compradores extranjeros, consiste en organizar a los productores en un sistema de subastas para otorgarle más valor a las piezas.

Artesanos

Sobre el padrón de artesanos adheridos al instituto, Urbina Matus precisó que hay más de cinco mil registrados en todas las ramas artesanales, de ellos, aproximadamente entre mil y mil 500 se dedican al trabajo con ámbar.

Aunque no precisó una cifra exacta de la derrama económica generada por la venta de las piezas, reveló que en eventos como la Expo Ámbar, en ediciones previas se han obtenido derramas de millones de pesos.