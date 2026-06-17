Extranjeros bienvenidos, pero sin alterar la paz

Luego de que en redes sociales circularan videos que muestran una presunta persecución de dos motociclistas de origen extranjero en la capital chiapaneca, así como diversos reportes ciudadanos sobre altercados con personas identificadas como venezolanas y colombianas, el diputado local Javier Jiménez Jiménez, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, rechazó cualquier estigmatización, pero respaldó el trabajo de las autoridades para garantizar la paz.

“Yo creo que, primero que nada, hay que decirlo con mucha claridad. Bienvenidos y bienvenidas los extranjeros y extranjeras a nuestro estado. Yo creo que eso es fundamental”, manifestó el legislador al ser entrevistado sobre los hechos que han generado inquietud entre la población de Tuxtla Gutiérrez.

No obstante, Jiménez Jiménez reconoció que se han registrado incidentes aislados y subrayó que las instancias de seguridad ya se encuentran actuando al respecto.

En relación con el video difundido hace apenas dos días, el diputado aseguró que existe plena confianza en que el caso está siendo atendido. “Ante ese percance, no dudo que se le está dando seguimiento, no dudo que se atenderá y se está atendiendo con el firme propósito de que siga prevaleciendo la certeza y confianza en nuestro querido Chiapas”, sentenció.

Ante el cuestionamiento de si existe temor de que estas personas puedan estar conformando alguna célula delictiva o tomando el control del ambulantaje en el centro de la ciudad —como lo han denunciado algunos comerciantes—, el presidente de la Comisión pidió no caer en suposiciones.