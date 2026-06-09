EZLN, antes y después en la libertad de expresión

“Si la memoria mexicana resiste es gracias al movimiento del EZLN”, afirmó la periodista Gabriela Coutiño durante su participación en el Foro “Contar la Historia de Chiapas”, realizado este lunes en el Congreso del Estado.

Ante diputados y alumnos de la Licenciatura en Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Coutiño rememoró la cobertura periodística del levantamiento zapatista de 1994, un hecho que definió como un parteaguas para la democracia y el ejercicio de la libertad de expresión en México.

“Yo celebro que el Congreso del Estado haya realizado este foro para que podamos reunirnos y reflexionar sobre un hecho que ha significado un antes y un después, no sólo en la vida de Chiapas, sino también en la vida nacional”, expresó la comunicadora.

Chiapas, protagonista

Recordó que, durante aquellos días de enero de 1994, nada detuvo a los periodistas: “Gracias al zapatismo dijimos todo, relatamos todo como periodistas y documentamos todo lo que pudimos. Chiapas fue protagonista y testigo, y el poder político no pudo detenerlo”.

En su intervención, Coutiño subrayó la importancia de trasladar estas vivencias a las nuevas generaciones de comunicadores.

“A las nuevas generaciones hay que decirles que no solo la nueva izquierda que ahora está en el poder es la que existe; también existió la izquierda del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Existe, porque las demandas están vigentes”, sostuvo.

Demandas

Recordó que el EZLN planteó once demandas fundamentales que siguen siendo válidas para todos los mexicanos: salud, educación, vivienda, democracia y equidad, entre otras.

“Los zapatistas siguen siendo un movimiento que pudo transformar y que pidió transformar, y lo transformó desde Chiapas a través de diversas iniciativas de ley”, puntualizó.

La periodista concluyó que el movimiento zapatista representa un parteaguas irreversible en la historia de México. “Empujó todo, transformó todo”, sentenció, al tiempo que agradeció el espacio de reflexión y encuentro intergeneracional en el recinto legislativo.