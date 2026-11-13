EZLN no ofrecerá promesas ni usará el dolor ajeno

La delegación de mil 530 integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que visitará la Ciudad de México en diciembre para reunirse con madres buscadoras no van a ofrecer promesas, resolver crímenes, ofrecer consuelo, alivio ni a usar el dolor ajeno, sino a “hacer grande el grito, a extenderlo, a llevarlo lejos, a lo alto de la montaña, a lo profundo de los barrancos y cañadas, al vuelo de ese avión, al rodar de ese automóvil, al andar de esos pasos”, afirmó el capitán Marcos.

Añadió que va para “llevar a geografías lejanas una pregunta: ¿Dónde estás?”, al tiempo de señalar que “quien busca sin grupo, colectivo, red, movimiento, organización, también merece y necesita un abrazo”.

Postura

En un comunicado difundido la tarde de este jueves, manifestó que “a eso vamos, a que la voz de quienes buscan llegue más lejos, tan lejos que la escuche quien falta. A conseguir, no la toma del poder, no un cargo o puesto gubernamental, no dinero, no reconocimiento, sino a algo más sencillo, terrible y maravilloso: A que cada rincón de esta geografía llamada México se una a la búsqueda de verdad y justicia”.

También va para que “el país entero se convierta en un abrazo. Un abrazo que respete el calendario, la geografía y el modo de cada quien, sea individual, de grupo, red, movimiento u organización. Chicas, medianas, grandes, las partes, conservando su identidad, convocadas en un todo: Encontrar”.

Invitación

El capitán dijo que “por eso invitamos a todas las familias individuales, grupos, colectivos, colectivas, redes, movimientos, organizaciones de familias buscadoras, a que lleven a la Ciudad de México y las sedes alternas en Veracruz, Jalisco, Puebla y Querétaro, las fotos y fichas de sus ausencias. Sabemos que en la Ciudad de México y en esas sedes hay banda que le sabe a eso y se pueden hacer reproducciones, cientos y miles, para que nos traigamos y coloquemos en cada comunidad zapatista. Para que la sexta México lleve su parte, y el magisterio democrático la suya”.

Marcos afirmó lo anterior luego de relatar la historia de José Miguel Rodríguez Rodríguez, de 29 años y quien desapareció el 18 de junio de 2026 en Salamanca, Guanajuato, junto con Wendy Ángela Ruiz Luna y Brisa Johana Flores Luna. Hace casi 6 meses.