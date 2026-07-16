EZLN, un hito para la prensa en México

El levantamiento del armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), uno de los acontecimientos más importantes en la historia de Chiapas, representó un hito para el periodismo, destacándose el manejo de la información de medios locales como Cuarto Poder, que se posicionó como periódico líder a partir de este hecho.

En lo anterior coincidieron Pedro Valtierra, director de Cuartoscuro y las y los periodistas Gabriela Coutiño, Susana Solís, Francisco Barbosa y Alexis Sánchez, quienes vivieron esa cobertura histórica que inició el 1 de enero 1994, en una época donde no había internet ni teléfonos celulares.

Llegada de medios

Al participar en el evento Retrospectiva, organizado en el marco del 50 aniversario de Cuarto Poder, iniciando con el conversatorio EZLN: el boom del periodismo y fotoperiodismo; Valtierra manifestó que en aquellos años, a partir del 94, llegaron más de 300 medios de todo el mundo.

El levantamiento armado representó un cambio muy importante. “A mí me parece que Cuarto Poder jugó un papel importante dentro de los medios locales de Chiapas”.

Destacó que Cuarto Poder se comprometió con la cobertura del acontecimiento con el manejo de la información desde los diversos enfoques, “porque la realidad es que muchos otros medios no se comprometieron o no fueron justos en la información”, dijo.

La periodista Gabriela Coutiño se convirtió en una importante corresponsal extranjera, a su vez en colaboradora de Cuarto Poder, destacando por su manejo de la información, por obtener varias primicias gracias a su trabajo previo en la cobertura del ejército zapatista.

Una gran experiencia

Destacó que ella y otros colegas ya venían dando seguimiento al movimiento social. El acontecimiento en sí, le dejó una gran experiencia al poder convivir con periodistas de todo el país y del mundo, además de recorrer varias comunidades.

Susana Solís, periodista chiapaneca, indicó que en esa época el periodismo se vivía cada día, en el lugar de los hechos, recorriendo largas distancias, en auto o caminando, se sentía la adrenalina de tener la primicia, una competencia leal entre los colegas, con quienes compartían una amistad personal.

Por otra parte, Alexis Sánchez, fotoperiodista, comentó que esa experiencia marcó su vida personal y profesional, en su momento fue colaborador de Cuarto Poder y recuerda cómo se convirtió en un medio pionero en muchos ámbitos, como el manejo de la información y la imagen.

Era de impacto

Francisco Barbosa, también periodista, recordó que cuando ocurrió el levantamiento armado se desempeñaba como editor de Cuarto Poder, recibía el material periodístico para publicar. Observar esos hechos era impactante por la fuerza del movimiento.

Al finalizar el conversatorio, Ana María de la Cruz, directora general de Información y Comercialización de Cuarto Poder, realizó la entrega de reconocimientos a los periodistas participantes en este primer evento de Retrospectiva.