Diversos organismos defensores de derechos humanos y la comisión sexta zapatista invitaron a un encuentro entre comunidades zapatistas y colectivos, colectivas de Madres Buscadoras y Buscadores de Chiapas.

En un documento difundido por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), explicaron que la reunión se llevará a cabo del 27 de noviembre a partir de las 8 horas en el Cideci-Unitierra, ubicado en San Cristóbal de Las Casas.

Manifestaron que la reunión es para un “abrazo entre zapatistas y buscadoras”, como parte de la “Gira por la vida: Capítulo México”.

El organismo aclaró que el evento será privado y únicamente para buscadoras y buscadores registrados previamente en [email protected], (con fecha límite de registro: 21 de noviembre).

La reunión ha sido convocada por el Frayba, el Centro Pro, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes, junto a la comisión sexta zapatista.

Después de este encuentro, una delegación de mil 530 integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se reunirá con madres buscadoras en la Ciudad de México durante diciembre y la primera