EZLN y colectivos piden apoyar al pueblo cubano

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y más de 100 grupos, colectivos y más de un centenar de personas en lo individual, hicieron un llamado “a los pueblos del mundo a manifestar su solidaridad y a evitar la asfixia del pueblo cubano”.

Lucha

Añadieron que “el pueblo cubano, que lleva más de 60 años viviendo agresiones económicas, políticas y militares, por parte de los gobiernos de Estados Unidos de América, es hoy llevado al límite. Sin rubor, los que desde arriba imponen la guerra en todo el mundo declaran sus objetivos: Asfixiar al pueblo de Cuba para promover la inversión y el ‘desarrollo’”.

Expresaron que en Cuba, “el gran capital pretende instaurar una nueva ‘Little Saint James’, la isla de Jeffrey Epstein donde los poderosos del mundo tenían su santuario moral de degradación. El Capital no quiere libertad, sino esclavitud para su regocijo turístico”.

Manifestaron que “lejos de las modas y poses de la intelectualidad ‘progresista’ que apoya la implementación y el regreso de la esclavitud en sus paraísos turísticos en un mundo que se desmorona, la solidaridad entre los pueblos que resisten las agresiones del capitalismo es necesaria y urgente”.

Postura

En un pronunciamiento difundido este miércoles, señalaron que “la tormenta capitalista sigue extendiéndose por todo el mundo, dejando a su paso muerte, destrucción y miseria. Las bombas que hace unas semanas fueron lanzadas sobre Venezuela, y que continúan destruyendo Gaza, hoy se enfilan hacia Cuba. La guerra de reconquista del Gran Capital no conoce de fronteras, ni de límites… ni de leyes internacionales”.