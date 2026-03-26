Fabiola Ricci intenta despojar áreas verdes

Alrededor de las once de la mañana de este miércoles 25, vecinos le avisaron a Alejandro Aguilar, presidente del consejo vecinal del barrio de Fátima, que en los campos que los colonos han rehabilitado para las infancias y juventudes había topógrafos abriendo hoyos con ayuda de una maquinaria, un acto que el propio personaje considera de provocación por parte de la presidenta de San Cristóbal de Las Casas.

En el lugar se encontraba el director de Participación Ciudadana del ayuntamiento. “Argumentaron que era un orden del gobierno estatal pero no mostraron ningún documento”, dijo Aguilar, quien añadió que en el lugar no había alguna autoridad de ese nivel de gobierno.

Antecedentes

A finales de febrero, habitantes del barrio de Fátima denunciaron que la edil, Fabiola Ricci, quería usar el terreno de los campos de fútbol, usados para la recreación de familias de la zona, para construir un panteón sin el consentimiento de los colonos. Actualmente, señala Aguilar, el terreno está destinado para un proyecto de Protección Civil (PC) municipal.

Intimidación

Desde ese momento, Alejandro Aguilar ha padecido el hostigamiento de la autoridad municipal con el propósito de que se reúna a solas con Fabiola Ricci. “Ella quiere que la apoye para que yo hable y convenza a la gente”, sostiene el presidente.

Sin embargo, la propuesta de los habitantes es que la presidenta asista al barrio y les exponga a los mismos el proyecto que quiere implementar en los terrenos.

Del mismo modo, Alejandro Aguilar denunció amenazas de parte del segundo regidor Sergio Natarén. El presidente del comité vecinal narró que en una reunión al que lo citaron no estuvo la persona con la que había acordado, pero sí Natarén, quien lo abordó cuando se intentaba ir.

En esa conversación, Aguilar le dejó en claro que cualquier tema relacionado a los campos de fútbol se debía hablar con los vecinos. “Y me dijo: ‘Lo que pasa es que como ayuntamiento hemos actuado de manera pacífica y de verdad no queremos actuar de otra forma’”.

Organización

Ante los hechos, el barrio reunirá el dinero necesario para que representantes viajen a la Ciudad de México a exponer esta y otras demandas, como el favoritismo que se ha observado en la repartición de obras públicas. Aguilar sostiene que el barrio se ha visto desfavorecido por no haber apoyado a la edil durante su campaña.

Además de tener el respaldo de más de 20 colonias, el barrio de Fátima, dijo el presidente del comité, interpondrá una demanda de manera colectiva.