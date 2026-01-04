Facilitan aprendizaje de escritura a estudiantes sordos

El secretario de Educación en Chiapas, Roger Mandujano Ayala, comentó que ha seguido de cerca el desarrollo de la aplicación “Aprendía”, orientada a facilitar el aprendizaje del español escrito en estudiantes sordos, para fortalecer el derecho a una educación integral y digna.

Dijo que la aplicación promueve un enfoque bilingüe-bicultural, en el que la lengua de señas mexicana funge como lengua natural y el español escrito como segunda lengua. Esto forma parte de los proyectos surgidos a partir de la alianza estratégica con la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Destacó que la tecnología no es solo un recurso, es un puente que abre oportunidades, conecta realidades y permite que el desarrollo llegue a cada rincón de Chiapas; por eso han incorporado soluciones y propuestas tecnológicas de vanguardia.

También hicieron un convenio con el Tecnológico de Monterrey “con el objetivo de abrir caminos hacia una verdadera inclusión y una relación armónica entre la tecnología, la naturaleza y las necesidades esenciales del ser humano”, refirió.

“La futura plataforma educativa permitirá transcribir y traducir entre tsotsil y español, con un enfoque centrado en la experiencia del usuario, la accesibilidad y el diseño pedagógico para distintas edades y contextos”.

En la formación docente se trabajó en el intercambio en materia de innovación educativa y tecnológica en el Tecnológico de Monterrey Campus Chiapas, lo que fortaleció un modelo educativo sustentado en: educación, tecnología y trabajo.

Algunas herramientas que se trabajaron son la Telepresencia con efecto holograma, que permite proyectar al docente en múltiples espacios; Advanced Video Studio, un estudio profesional para la producción de contenidos visuales dinámicos y Hall Inmersive Room, un espacio que optimiza las clases a distancia mediante sistemas avanzados de audio y video.