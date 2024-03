Facturas, lo más importante de la declaración

La presentación de la declaración anual suele ser para algunos contribuyentes un dolor de cabeza. Cada año hay nuevos retos en el cumplimiento de esta obligación, por lo que deben tener toda su contabilidad en orden y estar bien informados para no generar ninguna complicación con la autoridad fiscal.

Nuevos retos

Néstor Gabriel López, fiscalista de asuntos nacionales e internacionales, mencionó que este año hay nuevos retos, cosas que las empresas deberían estar haciendo como las mejores prácticas, para efecto de hacerles frente a esa presentación o prellenado de declaración que está emitiendo el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En el caso de las personas morales, según el SAT, el padrón llegó a 1.8 millones y a otras 280 mil clasificadas como personas morales con fines no lucrativos, al cierre del año pasado; estos contribuyentes tienen hasta el 31 de marzo para presentar su declaración anual.

Indicó, primero, que una de las facilidades que se dio este año fue la no consideración como obligatorios de dos estados financieros que el año pasado causaron revuelo, el de flujo de efectivo y de variaciones en el capital contable; estos nunca se habían pedido en la declaración anual.

Controles

Sin embargo, hay otros regímenes legales, como el código de comercio, que exigen llevar ciertos controles y registros para emitir información financiera, como esos estados, por lo que el no tener que presentarlos no significa que no se tengan que hacer en algún momento.

A partir de esto se genera una ambigüedad de la ley, cuando diversas disposiciones permiten que los contribuyentes puedan obtener el comprobante fiscal digital por internet por una deducción personal, a más tardar en la fecha de la declaración anual.