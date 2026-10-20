Facultad de Ciencias Sociales celebra 50 años

Con actividades académicas, culturales y recreativas, la Facultad de Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Chiapas en San Cristóbal de Las Casas, celebra su 50 aniversario de vida.

Los festejos iniciaron este lunes 19 y concluirán el 23 de octubre en los espacios del edificio de la facultad.

Programa

Entre las actividades destacan: conferencias, un congreso internacional, música, danza, verbena popular y un torneo de ajedrez, detallaron Xóchitl Poblete, Rosana Santiago, Socorro Cancino y Sonia Mijangos, integrantes del comité organizador.

Añadieron que “son 50 años de historia, de conocimiento y de compromiso social. Cinco décadas formando generaciones comprometidas con la sociedad”.

En las actividades sobresale el Sexto Congreso Internacional de Ciencias Sociales, Reconfiguraciones y Proyecciones Frente a la Incertidumbre Global, que contará con la asistencia de ponentes nacionales y extranjeros.