Facultad de música: un referente internacional

Público chiapaneco y nacional disfrutó del Concierto de Gala que se realizó en el marco del 50 aniversario de la fundación de la Facultad de Música, de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

Así lo confirmó la rectora de la universidad, Fanny López Jiménez, quien explicó la Unicach recibe alumnos de diversos municipios de Chiapas, pero también de estados vecinos e intercambios a nivel internacional.

“En la actualidad, la Facultad de Música se ubica como una de las instituciones de formación musical profesional más importantes del país, con trascendencia local e internacional”, dijo.

Concierto

El concierto reunió el talento de la Orquesta Sinfónica de la Unicach y de la Orquesta Sinfónica de Chiapas, en una noche que celebró medio siglo de formación artística y compromiso con la cultura musical del estado.

El programa inició con la participación de la Orquesta Sinfónica de la Facultad de Música de la Unicach, dirigida por Glenda Courtois García, que interpretó Danzas Latinoamericanas del compositor José Elizondo, una suite que incluye las piezas Otoño en Buenos Aires, Pan de Azúcar y Atardecer Tapatío, obras que evocan paisajes y tradiciones musicales de distintas regiones del continente, entre otras.

Orquesta

En la segunda parte del programa, la Orquesta Sinfónica de Chiapas, dirigida por Enrique Ramírez, interpretó la Obertura de Die Fledermaus de Johann Strauss, una de las obras más representativas del repertorio vienés. A continuación, presentó Vals Triste, Op. 44 del compositor finlandés Jean Sibelius, una obra de profundo lirismo y sensibilidad, y finalizó su participación con Les Préludes, S. 97 de Franz Liszt, poema sinfónico de gran fuerza expresiva y riqueza sonora.