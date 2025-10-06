Falla de transformador deja a familias sin luz

Alrededor de unas dos mil familias se quedaron sin el servicio de energía eléctrica por espacio de diez horas debido a fallas de transformadores que aún no han sido rehabilitados, siendo las colonias afectadas el PDCH, El Valle, Bienestar Social, Santa Cruz.

Las familias de las mencionadas colonias lideradas por Demetrio Laguna Ortiz, dijeron que desde las nueve de la noche del pasado sábado se fue la energía eléctrica y se restableció hasta las siete de la mañana del domingo; sin embargo, la molestia e inconformidad fue total en contra de la empresa Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Señalaron que esta situación se ha vuelto muy preocupante, sobre todo para los restauranteros quienes sufren más, pues además de no laborar también pueden perder los productos que tienen en refrigeración.

Indicaron que son tres transformadores que no sirven y hasta el momento ninguna autoridad los ha mandado a componer, por lo que se espera que en las próximas horas tengan una respuesta favorable; advierten que de no ser así, no pagarán el próximo recibo de luz.