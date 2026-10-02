Fallan a favor de bar clausurado

El Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas falló a favor del bar “Las Helodias”, después de que sus dueños promovieran un amparo por la clausura que realizó la dirección de Ecología y Medio ambiente de San Cristóbal, a cargo de Jade Cantú.

Leonardo Díaz Castellanos, socio del negocio, informó que las autoridad judicial reconoció la procedencia de una medida cautelar con efectos restitutorios, indicando la suspensión provisional de la clausura.

Afirmó que durante el proceso, la autoridad municipal se mostró tranquila, considerando que una suspensión “únicamente tendría como efecto mantener las cosas en el estado que se encontraba”.

Piden acción inmediata

En un comunicado, solicitó a la bióloga Jade Cantú atender de manera inmediata y puntual la determinación judicial. “Esperamos que la autoridad actúe con la misma prontitud con la que actúan al momento de imponer una clausura”, dijo.

Díaz Castellanos aclaró que “la suspensión permita hacer lo que queramos o que estamos por encima de la autoridad. Al contrario, estamos obligados a cumplir las condiciones establecidas por el juzgado y con toda las disposiciones administrativas que resulten aplicables”.

Reiteraron que el negocio siempre ha estado en disposición de cumplir y corregir lo que legalmente corresponde, “pero de la misma manera esperamos que las autoridades respeten y cumplan con las determinaciones emitidas”.