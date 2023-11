Fallece arzobispo de Tuxtla, Fabio Martínez

Con 73 años de edad, este sábado 25 de noviembre falleció el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, quien nació en Isla Mujeres, Quintana Roo, un 20 de julio de 1950, a donde serán llevados sus restos el próximo martes, según se informó en rueda de prensa este sábado por la tarde.

En su tierra natal será despedido en la parroquia de la Virgen de Guadalupe, donde será sepultado a los pies de la imagen de la madre de todos, como él lo eligió con antelación.

Trayectoria y desarrollo

El 13 de marzo de 2007 fue nombrado por el papa Benedicto XVI, obispo de Ciudad Lázaro Cárdenas y consagrado el 4 de mayo del mismo año. Es decir, este año se cumplieron 16 años de su consagración.

El 19 de febrero de 2013, S.S. Benedicto XVI lo nombró II arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, tomando posesión el 18 de abril del mismo año.

De acuerdo con la información publicada por la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, monseñor Fabio Martínez Castilla fue hijo de Domingo Martínez Sabido y María Regla Castilla Sánchez. Es el quinto de seis hermanos: Herlinda, Ignacio, Ismael, Patricio, Fabio y Julián.

Realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminario de San Idelfonso de la Arquidiócesis de Yucatán. Fue ordenado sacerdote el 31 de enero de 1977.

De 1977 a 1986 ocupó sucesivamente los siguientes cargos: vicario parroquial de los Santos Reyes, formador en el Seminario, capellán de los Hermanos Maristas; vicario parroquial de Santa Ana, en Mérida; párroco de Yaxcabá; párroco de Dzitás; párroco de Nuestra Señora de Guadalupe en Tizimín.

De 1987 a 1997 fue misionero en la diócesis angolana de Uipe.

De 1997 a 1998 fue párroco de Peto. Durante 1998 a 2007 fue párroco de San Francisco de Asís, en Umán y, contemporáneamente, director diocesano del movimiento de cursillos de cristiandad.

Su salud

A inicios del mes de noviembre, a través de un comunicado, la Arquidiócesis dio a conocer que monseñor Fabio fue diagnosticado con una crisis isquémica desde el pasado 15 de agosto.

A raíz de esto tiene debilitamiento en el cuerpo y perdió el habla; “sin embargo, se mantiene consciente y se comunica por medio de señales y gestos, emitiendo su afirmación o negación”.

Sus palabras

“Desde pequeño fui un niño muy inquieto, dentro de mi inquietud formé parte del grupo de monaguillos, del equipo de beisbol y colaboré con el párroco de la iglesia de Isla Mujeres, que era misionero de Maryland, Estados Unidos”, compartió Fabio Martínez Castilla a Cuarto Poder en diciembre de 2021.

Amable en su trato, contó que durante los periodos vacacionales acompañaba al misionero a unas 20 comunidades entre la selva de Quintana Roo, a las que se llegaba a través de caminos empolvados porque eran esencialmente de arena, aunque ahora esas vías son carreteras pavimentadas.

Se ordenó a los 27 años, “pero por ser un joven inquieto y por ser de Isla Mujeres, no me querían ordenar y me hicieron esperar dos años y medio”, comentó.