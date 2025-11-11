Fallece Blanca Martínez exdirectora del Frayba

La consejera y ex directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Blanca Isabel Martínez Busto, falleció la madrugada de este lunes, informó el organismo.

“Con profundo dolor recibimos la noticia del fallecimiento de nuestra consejera Blanca Isabel Martínez Busto. Su partida deja un vacío inmenso en la defensa de los Derechos Humanos y en la vida de quienes compartimos con ella la convicción de que la dignidad de los pueblos es irrenunciable”, agregó.

Labor

Dijo que “en su trayectoria impecable, Blanca, quien se desempeñaba actualmente como directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan Larios A.C, con sede en Saltillo, Coahuila, se sostuvo siempre del lado de las comunidades, de norte a sur de México, caminando con ellas, escuchando sus voces y levantando su palabra frente a la injusticia”.

En un comunicado señaló que Martínez Busto “fue una incansable luchadora por la vida, por la memoria y la esperanza, capaz de transformar la indignación en acción y el compromiso en presencia constante”.

Abundó: “hoy honramos su legado, su claridad ética y su ternura firme. Nos queda la responsabilidad de continuar la senda que ella abrió, sosteniendo la vida y la dignidad como horizonte. Blanca permanece en nuestra memoria, en nuestro corazón como guía, compañera y símbolo de la lucha”.

El Frayba expresó que el legado de Blanca, “incansable defensora de norte a sur de la dignidad de los pueblos, permanece como símbolo de lucha y compromiso total”.