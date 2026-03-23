Fallece cónsul de Guatemala en Tapachula

Una enfermedad que le había afectado seriamente su salud, provocó el fallecimiento este domingo del cónsul de Guatemala en Tapachula, Carlos Enrique Chopen Choc, por lo que autoridades y organismos sociales, empresariales y productivos, enviaron mensajes de solidaridad a su familia.

El deceso del diplomático ocurrió en la municipalidad de Cobán, del Departamento de Alta Verapaz, en el vecino país.

Se dijo que este había solicitado licencia para atenderse de su salud ante el Ministerio de Relaciones Exteriores hace solamente tres semanas, por lo que su deceso generó consternación en la comunidad guatemalteca y mexicana.

Reconocen su labor

Chopen Choc se desempeñaba como cónsul en la frontera sur desde febrero del año 2019, en donde realizó un importante trabajo de atención a sus connacionales, tanto visitantes locales, turistas y los que iban de paso hacia el norte.

Alcaldes de toda la región del Soconusco y municipios fronterizos, lamentaron el fallecimiento del diplomático y reconocieron su labor y compromiso que permitieron el fortalecimiento de los lazos de cooperación entre México y Guatemala.