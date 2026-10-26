Fallece cuarta víctima de accidente múltiple

Este fin de semana se confirmó la muerte de José Felipe Martínez Gómez, de 50 años, quien permanecía internado en el Hospital de Las Culturas, tras el accidente múltiple registrado en la carretera de cuota.

Hechos

El trágico siniestro se dio el sábado 17 en la autopista San Cristóbal de Las Casas-Tuxtla Gutiérrez, con saldo de vehículos destrozados, más de una decena de personas lesionadas y tres víctimas mortales, entre ellas un bombero que se encontraba auxiliando a los involucradas en un percance anterior.

Aumenta decesos

Con la muerte de José Felipe aumentó a cuatro la cifra de personas fallecidas en este fatal percance.

Se informó que otras dos personas continúan hospitalizadas y están delicadas de salud.